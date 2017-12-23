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На Луганщине убит воин АТО
22 декабря в результате артиллерийского обстрела позиций сил АТО вблизи села Старый Айдар Станично-Луганского района погиб военнослужащий ВСУ.
Об этом сообщил председатель Луганской областной государственной администрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз, отметив, что противник стрелял из 122-мм орудий, запрещенных минскими договоренностями.
Кроме того, за прошедшие сутки объединены российско-террористические бандформирования в направлении сел Троицкое и Новоалександровка Попаснянского района Луганщины использовались 120-мм минометы, автоматические и противотанковые гранатометы, БМП и крупнокалиберные пулеметы.
Напомним, что всего за минувшие сутки российско-террористические войска 22 раза нарушили режим тишины в зоне АТО. В результате вражеских обстрелов один защитник Украины погиб, один ранен, еще один получил боевую травму.
В отличие от представителей пророссийской группировки "ДНР", которые уже наводняют информационное пространство фейковыми новостями о якобы срыве перемирия со стороны ВСУ, их "коллеги" с Луганщины сообщили, что перемирие, которое начало действовать с 00:00 23 декабря, соблюдается.
Теги: Донбасс, Луганская область, АТО, ВСУ, обстрелы
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