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Переселенцы, потери и нагрузка на КПВВ: на Луганщине озвучили страшные данные
Заместитель губернатора Луганской области Юрий Клименко совместно с зарубежными партнерами и общественниками рассмотрел гуманитарную ситуацию в охваченном войной регионе.
"Встретился с представителями международных организаций и Благотворительного фонда "Восток-SOS". Говорили о гуманитарной ситуации в районах, страдающих от действий оккупантов, - сообщил Клименко. - К сожалению, на сегодняшний день, из-за постоянных обстрелов со стороны оккупантов, погибли 336 гражданских лиц. Еще более 550 получили ранения. Кроме того, в области есть 297 тыс. внутренне перемещенных лиц. И крайне важно обеспечить их жильем и организовать бесперебойное получение социальных выплат".
По словам замгубернатора, цифры убытков от войны, понесенные Луганщиной, впечатляют. Вследствие агрессии со стороны РФ повреждено более 7700 объектов инфраструктуры, из них более 7000 - жилые сооружения. На их восстановление, по предварительным подсчетам, необходимо около 9 млрд гривен. Капитального ремонта и восстановления требуют и разрушены дороги, и социальные объекты.
"Сейчас есть очень большая нагрузка на единственный в области пункт пропуска "Станица Луганская". Его в сутки пересекают до 10 тыс. человек, при рабочей мощности в 1,5 тыс. Поэтому и нуждаемся увеличить количество работников и модулей паспортного контроля", - сообщил Клименко.
Также говорили на совещании (его организовали согласно совместного плана работы Международной мониторинговой группы МИД Украины, "Хельсинкского Фонда Прав Человека" Польши, немецкой негосударственной организации "DRA", Благотворительного фонда "Восток-SOS" и Луганской ОГА) о важности доступа местного населения к украинским СМИ. А еще вспомнили, что против пророссийских боевиков открыто около 4000 уголовных производств.
Теги: Донбасс, Луганская область, потери, обстрелы, переселенцы, КПВВ
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