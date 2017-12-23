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Снаряды, мину и гранату нашли на Луганщине
23.12.2017 10:57
За прошедшие сутки, 22 декабря, пиротехническими расчетами ГСЧС Украины было проверено 35,37 га территории на подконтрольной части Луганской области.
Спасатели проводили работы в г. Попасная, в пгт Станица Луганская, в Станично-Луганском, Попаснянском и Новоайдарском районах. Ими обнаружено и изъято 6 единиц взрывоопасных предметов, а именно: 2 артиллерийских снаряда, 1 минометная мина, 1 ручную гранату, 1 инженерный боеприпас и 1 единицу других взрывоопасных предметов.
Теги: Донбасс, Луганская область, взрывоопасные предметы, пиротехники
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