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Архив - Луганская область

В "ЛНР" приготовили к "работе" РСЗО "Град"

23.12.2017 16:39
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В "ЛНР" приготовили к "работе" РСЗО "Град"

Согласно оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", представители т.н. 2 Армейского корпуса (армия пророссийской группировки "ЛНР", оперативно подчиненная штабу 8-й общевойсковой армии ВС РФ) перебрасывает в район "Бахмутской трассы" реактивную артиллерию.

"В частности, в н.п. Голубовка (быв. Кировск), в районе ул. Кольцова фиксировалось перемещение батареи РСЗО "Град" (4 единицы 122-мм РСЗО БМ-21 "Град", зачехлённые, также в колонне - 2 Камаза и 1 МТ-ЛБ)", - сообщили в ИС.

Отмечается, что колонна прибыла с южного направления (со стороны Кадиевки – бывшего Стаханова).



Теги: Донбасс, ЛНР, колонна, РСЗО "Град", ОРЛО
 
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