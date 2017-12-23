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В "ЛНР" приготовили к "работе" РСЗО "Град"
23.12.2017 16:39
Согласно оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", представители т.н. 2 Армейского корпуса (армия пророссийской группировки "ЛНР", оперативно подчиненная штабу 8-й общевойсковой армии ВС РФ) перебрасывает в район "Бахмутской трассы" реактивную артиллерию.
"В частности, в н.п. Голубовка (быв. Кировск), в районе ул. Кольцова фиксировалось перемещение батареи РСЗО "Град" (4 единицы 122-мм РСЗО БМ-21 "Град", зачехлённые, также в колонне - 2 Камаза и 1 МТ-ЛБ)", - сообщили в ИС.
Отмечается, что колонна прибыла с южного направления (со стороны Кадиевки – бывшего Стаханова).
Теги: Донбасс, ЛНР, колонна, РСЗО "Град", ОРЛО
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