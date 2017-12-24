Часть Луганщины сегодня оказалась обесточена

24.12.2017 14:47

Представители Луганского энергетического объединения (функционирует на подконтрольной части Луганщины) сообщила, что непогода вновь оставила без света часть региона.



По состоянию на 13:30 полностью обесточены 4 населенных пункта, частично - 3. Всего без света находятся 2964 абонентов.



Все обесточивания зафиксированы в период с 11:55 до 13:10. Причиной ЧП стали осадки и шквальный ветер.