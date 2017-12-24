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Архив - Луганская область

Часть Луганщины сегодня оказалась обесточена

24.12.2017 14:47
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Часть Луганщины сегодня оказалась обесточена

Представители Луганского энергетического объединения (функционирует на подконтрольной части Луганщины) сообщила, что непогода вновь оставила без света часть региона.

По состоянию на 13:30 полностью обесточены 4 населенных пункта, частично - 3. Всего без света находятся 2964 абонентов.

Все обесточивания зафиксированы в период с 11:55 до 13:10. Причиной ЧП стали осадки и шквальный ветер.



Теги: Донбасс, непогода, свет, Луганская область, электроэнергия
 
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