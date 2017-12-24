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Архив - Луганская область

Луганщину спасли почти от 40 взрывных опасностей

24.12.2017 11:07
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Луганщину спасли почти от 40 взрывных опасностей

За прошедшие сутки, 23 декабря, пиротехническими расчетами ГСЧС Украины было проверено 2,3 га территории на подконтрольной части Луганской области.

Обследовав заданные участки в г. Попасная, в пгт Станица Луганская, в Станично-Луганском, Попаснянском и Новоайдарском районах, пиротехники обнаружили и изъяли 38 единиц взрывоопасных предметов, а именно: 1 артиллерийский снаряд, 7 минометных мин и 30 единиц других взрывоопасных предметов.



Теги: Донбасс, Луганская область, взрывоопасные предметы, пиротехники
 
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