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Луганщину спасли почти от 40 взрывных опасностей
24.12.2017 11:07
За прошедшие сутки, 23 декабря, пиротехническими расчетами ГСЧС Украины было проверено 2,3 га территории на подконтрольной части Луганской области.
Обследовав заданные участки в г. Попасная, в пгт Станица Луганская, в Станично-Луганском, Попаснянском и Новоайдарском районах, пиротехники обнаружили и изъяли 38 единиц взрывоопасных предметов, а именно: 1 артиллерийский снаряд, 7 минометных мин и 30 единиц других взрывоопасных предметов.
Теги: Донбасс, Луганская область, взрывоопасные предметы, пиротехники
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