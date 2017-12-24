Новому главарю "ЛНР" дали денег на "воссоединение народа Донбасса"

24.12.2017 15:59

Российские кураторы пытаются популяризировать деятельность нового "руководства" пророссийской группировки "ЛНР" (Леонида Пасечника) среди населения подконтрольных Украине территорий Луганской области. Делается это путем активизации в реализации т.н. "гуманитарной программы воссоединения народа Донбасса".



Об этом сообщает группа "Информационное Сопротивление", подчеркивая, что "государственный банк ЛНР" получил средства от КБ "Международный расчетный банк" (Южная Осетия, председатель правления - Василий Шадян) для оплаты текущих расходов на реализацию указанной программы.



"Так, на ее информационную поддержку выделено 618 тыс. руб., различные выплаты гражданам в рамках "гуманитарной программы" - 4,9 млн. руб., реализацию "интеграционных мероприятий" в рамках программы - 395 тыс. руб.", - отмечают в ИС.

Напомним, что вечером 24 ноября сайты пророссийской группировки "ЛНР" распространили заявление "министра МГБ" Леонида Пасечника о том, что он стал "и.о. главы республики" вместо Игоря Плотницкого, который сбежал в РФ. Последний сложил с себя полномочия "по состоянию здоровья".

25 ноября фейковые "депутаты" т.н. "народного совета" пророссийской группировки "ЛНР" на скорую руку поменяли "конституцию" псевдореспублики ради передачи власти Пасечнику, который в свое время получил медаль от Ющенко, служил в СБУ и был давно завербован ФСБ.

Сам Пасечник заявил, что считает основной задачей "властей" псевдореспублики реализацию Минских соглашений.

Главари "ДНР" - Захарченко и Пушилин - уже прокомментировали отставку Плотницкого.

Новый главарь "ЛНР" пообещал, что "охоты на ведьм однозначно не будет". И уже сболтнул много лишнего.