Пришли отличные новости из зоны АТО на Луганщине

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За прошедшие сутки и после полуночи вдоль линии разграничения в Луганской области сохранялась тишина - ни одного обстрела не зафиксировано.
"Противоположная сторона придерживалась решения, принятого во время очередного заседания Трехсторонней контактной группы в Минске, по установлению всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня с 00:00 23 декабря 2017 в связи с Рождественскими и Новогодними праздниками", - сообщает сайт Луганской облгосадминистрации.
Напомним, что 23 декабря, в первый день перемирия, зафиксировано 3 факта нарушения перемирия со стороны боевиков. В рядах ВСУ есть потери.
Украинская сторона СЦКК сообщила подробности обстрелов в первый день перемирия, а также пояснила фейковую активность оккупантов Донбасса.
Теги: Донбасс, Луганская область, перемирие, АТО
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