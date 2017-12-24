Соцсети: в Луганске, угостившись на ярмарке, люди попали в больницу

24.12.2017 10:27

Врач-переселенец из оккупированного Енакиево, известный блогер Александр Чернов сообщил, что в больницы оккупированного Луганска начали поступать первые жертвы "предновогодней ярмарки".



"Уже в гастроэнтерологии: минимум 5 отравлений… Грешат на "домашние колбасы" и "шашлык". В реанимации - минимум 3 алкогольных комы – "доналивничались". Ждут в ближайшие пару суток до 30−40 обращений с пищевыми отравлениями!" - написал Чернов на своей странице в соцсети Twitter вчера вечером.

Ранее Чернов предостерег от продажи имущества в ОРДЛО, отмечая, что там сейчас разгулялись аферисты.