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Соцсети: в Луганске, угостившись на ярмарке, люди попали в больницу
24.12.2017 10:27
Врач-переселенец из оккупированного Енакиево, известный блогер Александр Чернов сообщил, что в больницы оккупированного Луганска начали поступать первые жертвы "предновогодней ярмарки".
"Уже в гастроэнтерологии: минимум 5 отравлений… Грешат на "домашние колбасы" и "шашлык". В реанимации - минимум 3 алкогольных комы – "доналивничались". Ждут в ближайшие пару суток до 30−40 обращений с пищевыми отравлениями!" - написал Чернов на своей странице в соцсети Twitter вчера вечером.
Ранее Чернов предостерег от продажи имущества в ОРДЛО, отмечая, что там сейчас разгулялись аферисты.
Теги: Донбасс, Луганск, отравление, ярмарка, ЛНР, ОРЛО
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