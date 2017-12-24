Тысячи человек скопились у единственного КПВВ на Луганщине

24.12.2017 08:20

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине заявили о длинных очереди на мосту в Станице Луганской – в районе КПВВ "Станица Луганская" (единственный, который действует в Луганской области).



Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 23 декабря), 22 декабря, пребывая вблизи блокпоста "ЛНР" у моста в Станице Луганской, члены патруля Миссии видели ориентировочно 1 000 человек в очереди в неподконтрольные правительству районы, а также около 2 000 в противоположном направлении.