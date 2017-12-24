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Архив - Луганская область

Тысячи человек скопились у единственного КПВВ на Луганщине

24.12.2017 08:20
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Тысячи человек скопились у единственного КПВВ на Луганщине

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине заявили о длинных очереди на мосту в Станице Луганской – в районе КПВВ "Станица Луганская" (единственный, который действует в Луганской области).

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 23 декабря), 22 декабря, пребывая вблизи блокпоста "ЛНР" у моста в Станице Луганской, члены патруля Миссии видели ориентировочно 1 000 человек в очереди в неподконтрольные правительству районы, а также около 2 000 в противоположном направлении.



Теги: Донбасс, Станица Луганская, КПВВ, очереди, СММ ОБСЕ
 
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