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Архив - Луганская область

В Луганске пробуют запустить завод

24.12.2017 20:50
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В Луганске пробуют запустить завод

В оккупированном Луганске пытаются запустить местный химико-фармацевтический завод с целью начала производства лекарственных препаратов для дальнейшей реализации как на территории, подконтрольной "ЛНР", так и за ее пределами.

"В настоящее время руководство завода пытается через ЗАО "Внешторгсервис" и "минпромторг ЛНР" осуществить ввоз из РФ необходимых для технологического цикла прекурсоров", - сообщает группа "Информационное Сопротивление".



Теги: Донбасс, Луганск, завод, лекарства, ЛНР
 
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