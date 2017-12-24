Последние новости раздела
- Переселенцам предлагают давать деньги на жилье21:51
- В Луганске пробуют запустить завод20:50
- О проблемах Донбасса и путях их решения рассказала председатель правления "Восток-SOS"20:34
- В зоне АТО тела погибших ищет уникальная собака20:16
- Нужна ли флюорография для прохода КПВВ?19:52
- Десантники из зоны АТО открыли огонь со всех стволов19:33
- На Луганшине без света остались почти 2,5 тысячи человек19:22
- Первая ночь перемирия: боевики стреляли по своим, силы АТО зачехлили пулемет19:14
- Деньги на программу "Доступное жилье" можно брать из местных бюджетов?18:26
- В зоне АТО вновь сорвали перемирие18:16
В Луганске пробуют запустить завод
24.12.2017 20:50
В оккупированном Луганске пытаются запустить местный химико-фармацевтический завод с целью начала производства лекарственных препаратов для дальнейшей реализации как на территории, подконтрольной "ЛНР", так и за ее пределами.
"В настоящее время руководство завода пытается через ЗАО "Внешторгсервис" и "минпромторг ЛНР" осуществить ввоз из РФ необходимых для технологического цикла прекурсоров", - сообщает группа "Информационное Сопротивление".
Теги: Донбасс, Луганск, завод, лекарства, ЛНР
Читайте также:
- Боевики ЛНР без лишнего шума отстранили еще одного человека Плотницкого
- В оккупированном Луганске останавливает работу градообразующее предприятие
- СБУ ЗАДЕРЖАЛА «ЭКС-ДИРЕКТОРА» ЛУГАНСКОГО ПАТРОННОГО ЗАВОДА
- В Луганске к зданию ОГА, где забаррикадировался Плотницкий, подогнали еще БТРы
- "Переворот" в Луганске: что сейчас происходит в осажденном "зелеными человечками" городе
- В оккупированном Луганске выпускают патриотический алкоголь
- Командиров боевиков ОРДО наказали22:05
- Переселенцам предлагают давать деньги на жилье21:51
- Новейшие технологии стоят на страже безопасности Донетчины21:31
- Донецкая железная дорога подверглась нападению21:12
- В Луганске пробуют запустить завод20:50
- О проблемах Донбасса и путях их решения рассказала председатель правления "Восток-SOS"20:34
- В зоне АТО тела погибших ищет уникальная собака20:16
- Нужна ли флюорография для прохода КПВВ?19:52
- Десантники из зоны АТО открыли огонь со всех стволов19:33
- На Луганшине без света остались почти 2,5 тысячи человек19:22
- Командиров боевиков ОРДО наказали22:05
- Переселенцам предлагают давать деньги на жилье21:51
- Новейшие технологии стоят на страже безопасности Донетчины21:31
- Донецкая железная дорога подверглась нападению21:12
- В Луганске пробуют запустить завод20:50
- О проблемах Донбасса и путях их решения рассказала председатель правления "Восток-SOS"20:34
- В зоне АТО тела погибших ищет уникальная собака20:16
- Нужна ли флюорография для прохода КПВВ?19:52
- Десантники из зоны АТО открыли огонь со всех стволов19:33
- На Луганшине без света остались почти 2,5 тысячи человек19:22
- Гадания на Новый год 2018: как узнать все о будущем, любви и богатстве22:35
- Лучшие народные средства от боли в горле18:28
- Осторожно, можно умереть: каждый десятый медпрепарат подделка17:15
- Как прийти в себя утром после корпоратива: действенные способы16:53
- Астролог рассказал, чего ждать от грядущего 2018 года Желтой Собаки14:20
- Как защититься от гриппа, если кто-то из домочадцев уже заболел09:35
- 10 причин, почему у друзей лучше не работать09:04
- 9 продуктов, которыми вы никогда не должны кормить собаку!08:20
- Большая сделка по Донбассу: когда и как вернется под контроль Украины регион22:11
- Закон о врагах народа уже в Раде. ВИДЕО20:41
- Вот так сюрприз! Принят закон, который изменит жизнь всех женщин
- Пришли отличные новости из зоны АТО на Луганщине
- Пропуск для пересечения линии разграничения на Донбассе: появились важные разъяснения
- Новый главарь "ЛНР" проговорился и "спалил всю контору"
- Пенсионеры-переселенцы сталкиваются с массой проблем
- “Террористы заготавливают секретные тайники! Готовятся к чему-то серьезному”, - в штабе рассказали о планах агрессора на новогодние праздники
- В Киеве запахло кровью: собирается Антимайдан
- В Донецке полным ходом уничтожают Парк кованых фигур: опубликованы фото
- Военные пенсионеры получат прибавку 1,5 тысячи гривен – Гройсман
- В КПВВ "Новотроицкое" произвели задержание