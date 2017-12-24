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В ОРЛО рассказали о подвозе и утечках

24.12.2017 13:37
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В ОРЛО рассказали о подвозе и утечках

Специалисты предприятия "Лугансквода", действующего в ОРЛО (отдельные районы Луганской области — неподконтрольная Украине территория) за неделю заменили 615 м водопроводных сетей.

Сотрудники предприятия выполнили замену участков водоводов в Красном Луче, Ровеньках, Луганске, Свердловске, Перевальске, Кировске, Антраците и Первомайске.

Кроме того, сотрудники "Луганскводы" за неделю устранили 297 утечек на сетях водоснабжения и 556 засоров.

Также специалисты предприятия за минувшую неделю отобрали 257 проб на анализ качества воды, отклонений по бактериологическим показателям не выявлено.

"Выполняется подвоз воды в проблемные в плане водоснабжения города: Стаханов, Первомайск, Кировск, Брянка. Всего ходок по подвозу воды – 35, суммарный объем доставленной воды – 166 кубических метров", - сообщили в пресс-службе предприятия.



Теги: Донбасс, Луганск, вода, ОРЛО
 
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