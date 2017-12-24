В пылающем Луганске проводили эвакуацию

24.12.2017 07:42

В течение минувших суток в ОРЛО (отдельные районы Луганской области - неподконтрольная Украине территория) дважды горел оккупированный Луганск.



Во время пожара на ул. Краснопартизанская уничтожена обшивка на площади 25 кв.м сауны в жилом доме.



А на кв. 50 лет обороны Луганска в результате короткого замыкания электропроводки, горел мусор на площади 3 кв.м в вентиляционной шахте ожогового отделения клинической больницы. Было эвакуировано 12 человек.