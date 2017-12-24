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В Северодонецке из огня спасли человека
24.12.2017 09:18
В расположенном на подконтрольной части Луганщины городе Северодонецке вера вечером вспыхнул пожар в жилом доме.
Сообщение о пожаре по адресу: г. Северодонецк, ул. Науки, 11, поступило в службу спасения "101" в 20:34.
К месту вызова был направлен дежурный караул Государственной пожарно-спасательной части №12 на пожарной автоцистерне в составе пяти человек личного состава.
Прибыв к месту вызова, спасатели увидели, что горят домашние вещи в комнате на площади около 5 м.кв. Во время тушения огнеборцы спасли пожилого мужчину, который был передан бригаде скорой медицинской помощи.
Пожар был локализован в 20:51, ликвидирован в 20:54.
Сейчас выясняются причины и обстоятельства возникновения огненного ЧП.
Теги: Донбасс, Северодонецк, пожар, Луганская область
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