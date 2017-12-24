В зоне АТО осколок убил мирного жителя

24.12.2017 09:46

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине уточняли сообщения о жертве среди гражданского населения.



21 декабря сотрудник полиции в подконтрольном правительству г. Лисичанск (75 км к северо-западу от Луганска) сообщил наблюдателям, что 8 декабря вблизи подконтрольного правительству г. Горское (63 км к западу от Луганска) было обнаружено тело мужчины. В тот же день тело было доставлено в морг Лисичанска.



22 декабря медперсонал морга в Лисичанске сообщил команде СММ, что тело мужчины было обнаружено 9 декабря в районе между подконтрольным правительству н. п. Золотое-4 (60 км к северо-западу от Луганска) и подконтрольным "ЛНР" н. п. Золотое-5 (61 км к северо-западу от Луганска).



Сотрудник морга также сообщил, что мужчина (37 лет) был жителем Горского и погиб в результате осколочный ранений грудной клетки.



Об этом СММ ОБСЕ сообщает в своем последнем на данный момент отчете (опубликован вечером 23 декабря).