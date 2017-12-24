- Позитивный Пряник помогает воинам АТО: появилось видео11:38
- Що робити ВПО, якщо роботодавець - на тимчасово непідконтрольній території?11:28
- Танки, гаубицы и самоходки замечены с воздуха в ОРЛО11:19
- Луганщину спасли почти от 40 взрывных опасностей11:07
- Соцсети: в Луганске, угостившись на ярмарке, люди попали в больницу10:27
- Пропуск для пересечения линии разграничения на Донбассе: появились важные разъяснения09:56
- В зоне АТО осколок убил мирного жителя09:46
- Оккупантов Донбасса просят не удивляться, если снова начнут взлетать на воздух военные склады09:33
- Авто с поддельными VIN-номерами остановили в пунктах пропуска09:25
- В Северодонецке из огня спасли человека09:18
В зоне АТО осколок убил мирного жителя
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине уточняли сообщения о жертве среди гражданского населения.
21 декабря сотрудник полиции в подконтрольном правительству г. Лисичанск (75 км к северо-западу от Луганска) сообщил наблюдателям, что 8 декабря вблизи подконтрольного правительству г. Горское (63 км к западу от Луганска) было обнаружено тело мужчины. В тот же день тело было доставлено в морг Лисичанска.
22 декабря медперсонал морга в Лисичанске сообщил команде СММ, что тело мужчины было обнаружено 9 декабря в районе между подконтрольным правительству н. п. Золотое-4 (60 км к северо-западу от Луганска) и подконтрольным "ЛНР" н. п. Золотое-5 (61 км к северо-западу от Луганска).
Сотрудник морга также сообщил, что мужчина (37 лет) был жителем Горского и погиб в результате осколочный ранений грудной клетки.
Об этом СММ ОБСЕ сообщает в своем последнем на данный момент отчете (опубликован вечером 23 декабря).
Теги: Донбасс, смерть, осколок, СММ ОБСЕ
- Позитивный Пряник помогает воинам АТО: появилось видео11:38
- Що робити ВПО, якщо роботодавець - на тимчасово непідконтрольній території?11:28
- Танки, гаубицы и самоходки замечены с воздуха в ОРЛО11:19
- Луганщину спасли почти от 40 взрывных опасностей11:07
- Авдеевка пострадала от набега вандалов10:55
- Члены "ДНР" ходили с щупами10:44
- Соцсети: в Луганске, угостившись на ярмарке, люди попали в больницу10:27
- Ходаковский опубликовал важный документ и сравнил главаря "ДНР" с Винни-Пухом10:15
- Пропуск для пересечения линии разграничения на Донбассе: появились важные разъяснения09:56
- В зоне АТО осколок убил мирного жителя09:46
- Позитивный Пряник помогает воинам АТО: появилось видео11:38
- Що робити ВПО, якщо роботодавець - на тимчасово непідконтрольній території?11:28
- Танки, гаубицы и самоходки замечены с воздуха в ОРЛО11:19
- Луганщину спасли почти от 40 взрывных опасностей11:07
- Авдеевка пострадала от набега вандалов10:55
- Члены "ДНР" ходили с щупами10:44
- Соцсети: в Луганске, угостившись на ярмарке, люди попали в больницу10:27
- Ходаковский опубликовал важный документ и сравнил главаря "ДНР" с Винни-Пухом10:15
- Пропуск для пересечения линии разграничения на Донбассе: появились важные разъяснения09:56
- В зоне АТО осколок убил мирного жителя09:46
- Гадания на Новый год 2018: как узнать все о будущем, любви и богатстве22:35
- Лучшие народные средства от боли в горле18:28
- Осторожно, можно умереть: каждый десятый медпрепарат подделка17:15
- Как прийти в себя утром после корпоратива: действенные способы16:53
- Астролог рассказал, чего ждать от грядущего 2018 года Желтой Собаки14:20
- Как защититься от гриппа, если кто-то из домочадцев уже заболел09:35
- 10 причин, почему у друзей лучше не работать09:04
- 9 продуктов, которыми вы никогда не должны кормить собаку!08:20
- Большая сделка по Донбассу: когда и как вернется под контроль Украины регион22:11
- Закон о врагах народа уже в Раде. ВИДЕО20:41
- В ДНР объявили военное положение: что происходит?
- Вот так сюрприз! Принят закон, который изменит жизнь всех женщин
- ВСУ могут освободить Донбасс за две недели, но не будут этого делать: иностранный инструктор назвал причину
- “Никаких проблем с возвращением Донбасса в Украинский дом не будет!” - Цимбалюк рассказал об интересном разговоре в Москве с донецкими журналистками
- Пришли отличные новости из зоны АТО на Луганщине
- “Террористы заготавливают секретные тайники! Готовятся к чему-то серьезному”, - в штабе рассказали о планах агрессора на новогодние праздники
- Большая сделка по Донбассу: когда и как вернется под контроль Украины регион
- В Донецке полным ходом уничтожают Парк кованых фигур: опубликованы фото
- Пенсионеры-переселенцы сталкиваются с массой проблем
- В Киеве запахло кровью: собирается Антимайдан