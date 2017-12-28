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Архив - Луганская область

От взрыва в оккупированном Луганске погиб парень, две девушки в тяжелом состоянии

28.12.2017 22:32
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От взрыва в оккупированном Луганске погиб парень, две девушки в тяжелом состоянии

В результате взрыва в оккупированном боевиками Луганске погиб парень, две девушки госпитализированы.
Предположительно взорвалась ручная граната. Об этом сообщают интернет-издания сепаратистов.
Молодой человек погиб, а две его знакомые получили осколочные ранения в результате взрыва, произошедшего в квартале Жукова в Луганске. Сообщается, что взорвалась ручная граната.
«В городе Луганск на квартале Жукова в результате взрыва ручной гранаты в квартире жилого дома получил травмы, несовместимые с жизнью, мужчина 1994 года рождения, и получили осколочные ранения две женщины 1997 года рождения», – говорится в сообщении.
Пострадавшие в тяжелом состоянии госпитализированы в Луганскую клиническую больницу.

Источник: Информационное агентство «Вчасно»



Теги: Донбасс, Луганск, взрыв, пострадавшие
 
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