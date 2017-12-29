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Будут воевать за идею... "Армия" "ЛНР" осталась без "новогодней премии" и продуктов
29.12.2017 16:54
Командованием так называемой "армии ЛНР" отменены "новогодние премии", которые были положены боевикам. Об этом проинформировал Александр Мотузяник, спикер Минобороны Украины, передает "Диалог.UA".
Как выяснилось, премии, которые должны были получить боевики, пойдут на выплаты кадровым военным из РФ, к тому же на неподконтрольном Донбассе проходит очередная ротация военных из РФ.
По словам Мотузяника, в связи с этим боевикам из местного населения отменили выплату "новогодней премии". Финансы перераспределили на оплату премиальных и долгов российским военным, которые уезжают в Россию. Кроме того, в оккупированном Луганске власть обратилась к местным жителям, чтобы те помогли "армии ЛНР" продуктами питания.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, премия, армия, продукты, Новый год, ЛНР, боевики
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