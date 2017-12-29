Россия резко сократила финансирование "ЛНР": в оккупированном Луганске террористы просят жителей скинуться им на еду. ВИДЕО

29.12.2017 18:58

В столице "ЛНР" "доблестная армия" луганских "освободителей" теперь своими силами занимается продуктовым обеспечением боевиков, поскольку РФ резко сократила снабжение "республик" на Донбассе. Причем помочь продуктами боевики просят простых жителей ОРЛО, у которых зарплаты раза в три меньше, чем у рядового вояки, передает "Диалог.UA".

Такую информацию на брифинге сегодня, 29 декабря, озвучил представитель Миниобороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник. По его словам, с обеспечением террористов дела в "ЛНР" совсем плохи.

"Растущие проблемы финансирования заставляют оккупационное командование самостоятельно решать проблемы материально-технического и продовольственного обеспечения", - отметил Мотузяник. На этом фоне в оккупированном Луганске распространяются объявления о том, чтобы население посильно оказало боевикам помощь продуктами питания.

Куда при этом деваются пусть даже и скудно выделяемые Кремлем деньги, а также продукты из "гумконвоев", можно только догадываться.