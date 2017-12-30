Как в «ЛНР» готовятся к встрече Нового года

30.12.2017 12:37

Елки стоят в Луганске от 250 рублей и выше. Спектакли на детские представления в "государственных" театрах стоят в пределах 30-50 рублей за билет, байкерское шоу от мотоклуба "Ночные волки" бесплатно по билетам, которые раздавались в театрах и кинотеатрах города, а цирк в этот раз снизил стоимость билетов до 400 рублей в первые ряды против 600 рублей за прошлое представление.

Частным образом можно вызвать на дом Деда Мороза. Стоить вызов будет от 1000 до 2000 рублей в зависимости от близости времени и даты к Новому году. Работа Деда Мороза длится 15-20 минут, проезд к месту входит в стоимость заказа. Множество частных актерских составов дают новогодние представления по всему городу. Цена билетов на такой досуг в пределах 150-300 рублей с человека – это спектакли ростовых кукол, костюмированные представления с работой аниматоров в фойе.

Особой популярностью пользуются детские шоу в ресторанах, когда дети с родителями сидят за столиками и смотрят спектакль, а потом дети участвуют в бумажном шоу или шоу мыльных пузырей. Особая фишка таких мероприятий в том, что и дети, и родители из состоятельной прослойки населения могут выгулять вечерние наряды и общаться с равными по статусу. Для остальных утренники организовывают школы, детские сады и "государственные" учреждения.

Встретить Новый год в злачном заведении "столицы" обойдется минимум в 2000 рублей в Новогоднюю ночь за минимальный заказ с человека + шоу-программу. Шоу-программы изощряются лазерными шоу, работой диджея, конкурсами и подарками. Для всех остальных, кто считает Новый год исключительно семейным праздником и стремится провести его дома, елки загорятся привычными, но менее праздничными огнями, бокалы шампанского издадут хрустальный перезвон, а первый тост будет, конечно же, за мир. Мира нам всем!

Источник 24tv.ua