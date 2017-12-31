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Официально: пришли хорошие новости из зоны АТО на Луганщине
31.12.2017 07:58
В Луганской области стало меньше нарушений режима прекращения огня.
Об этом сообщает Специальная мониторинговая миссии ОБСЕ в Украине, которая не зафиксировали ни одного взрыва по сравнению с предыдущим отчетным периодом (когда, среди прочего было зафиксировано 5 взрывов). Такие данные приводятся в последнем отчете СММ ОБСЕ (опубликован вечером 30 декабря).
Напомним, что за минувшие сутки, 30 декабря, в зоне АТО произошло 4 обстрела. Потерь в рядах сил АТО нет. Все обстрелы были на Донетчины. Луганщина наслаждалась тишиной.
Теги: Донбасс, Луганская область, обстрелы, СММ ОБСЕ
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