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Архив - Луганская область

Официально: пришли хорошие новости из зоны АТО на Луганщине

31.12.2017 07:58
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Официально: пришли хорошие новости из зоны АТО на Луганщине

В Луганской области стало меньше нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает Специальная мониторинговая миссии ОБСЕ в Украине, которая не зафиксировали ни одного взрыва по сравнению с предыдущим отчетным периодом (когда, среди прочего было зафиксировано 5 взрывов). Такие данные приводятся в последнем отчете СММ ОБСЕ (опубликован вечером 30 декабря).

Напомним, что за минувшие сутки, 30 декабря, в зоне АТО произошло 4 обстрела. Потерь в рядах сил АТО нет. Все обстрелы были на Донетчины. Луганщина наслаждалась тишиной.



Теги: Донбасс, Луганская область, обстрелы, СММ ОБСЕ
 
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