В ОРЛО устраняют "религиозное равноправие"

31.12.2017 15:25

Согласно оперативным данные группы "Информационное Сопротивление", из администрации президента РФ "народному совету ЛНР" возвращен на доработку проект "закона ЛНР" "О свободе совести и религиозных организациях" с целью внесения поправок.



Речь, в частности, о поправках, связанных с предоставлением привилегированного положения УПЦ МП на территории "республики".



По данным ИС, в 2016-2017 гг., несмотря на сопротивление ряда "депутатов", по настоянию тогдашнего главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого, в проекте указанного закона устанавливалось "религиозное равноправие".