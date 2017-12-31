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Архив - Луганская область

В ОРЛО устраняют "религиозное равноправие"

31.12.2017 15:25
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В ОРЛО устраняют "религиозное равноправие"

Согласно оперативным данные группы "Информационное Сопротивление", из администрации президента РФ "народному совету ЛНР" возвращен на доработку проект "закона ЛНР" "О свободе совести и религиозных организациях" с целью внесения поправок.

Речь, в частности, о поправках, связанных с предоставлением привилегированного положения УПЦ МП на территории "республики".

По данным ИС, в 2016-2017 гг., несмотря на сопротивление ряда "депутатов", по настоянию тогдашнего главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого, в проекте указанного закона устанавливалось "религиозное равноправие".



Теги: Донбасс, религия, ЛНР, оккупанты, ОРЛО
 
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