Зона АТО: представители ОБСЕ сообщили жуткие подробности о мальчике с оторванной рукой

31.12.2017 09:02

Представители Специальная мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине уточняли сообщение о жертве среди гражданского населения: 11-летний мальчик получил телесные повреждения в результате взрыва в подконтрольном правительству с. Гончаровка (подконтрольная часть Луганщины).



Женщина (в возрасте 40–49 лет) сообщила СММ, что 27 декабря в своем доме в Гончаровке она услышала громкий взрыв, а за ним пронзительный крик своего сына. Когда она выбежала, мальчик истекал кровью, ему оторвало правую руку. По словам матери, сейчас мальчик находится в больнице подконтрольного правительству г. Лисичанск (75 км к северо-западу от Луганска).



В подконтрольном правительству г. Сватово (125 км к северо-западу от Луганска) сотрудник полиции сообщил СММ, что его отделу известно об инциденте и ведется расследование по факту "неосторожного обращения со взрывным устройством". Однако сотрудники отдела еще не разговаривали с пострадавшим, поскольку он до сих пор остается в отделении интенсивной терапии.



Ранее правоохранители сообщили, что пострадавший школьник получил телесные повреждения от взрыва крупнокалиберного патрона, который он пытался распилить с помощью части наждачного круга.