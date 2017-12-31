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Зона АТО: представители ОБСЕ сообщили жуткие подробности о мальчике с оторванной рукой

31.12.2017 09:02
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Зона АТО: представители ОБСЕ сообщили жуткие подробности о мальчике с оторванной рукой

Представители Специальная мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине уточняли сообщение о жертве среди гражданского населения: 11-летний мальчик получил телесные повреждения в результате взрыва в подконтрольном правительству с. Гончаровка (подконтрольная часть Луганщины).

Женщина (в возрасте 40–49 лет) сообщила СММ, что 27 декабря в своем доме в Гончаровке она услышала громкий взрыв, а за ним пронзительный крик своего сына. Когда она выбежала, мальчик истекал кровью, ему оторвало правую руку. По словам матери, сейчас мальчик находится в больнице подконтрольного правительству г. Лисичанск (75 км к северо-западу от Луганска).

В подконтрольном правительству г. Сватово (125 км к северо-западу от Луганска) сотрудник полиции сообщил СММ, что его отделу известно об инциденте и ведется расследование по факту "неосторожного обращения со взрывным устройством". Однако сотрудники отдела еще не разговаривали с пострадавшим, поскольку он до сих пор остается в отделении интенсивной терапии.

Ранее правоохранители сообщили, что пострадавший школьник получил телесные повреждения от взрыва крупнокалиберного патрона, который он пытался распилить с помощью части наждачного круга.



Теги: Донбасс, мальчик, взрыв, рука, СММ ОБСЕ
 
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