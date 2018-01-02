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"Творится просто какой-то ад", - жители Луганска рассказали, во что превратилась "помощь" старикам от властей "ЛНР"
На оккупированном Донбассе местные "власти" решили помочь пенсионерам с минимальной пенсией, но превратили процедуру в настоящий ад для жителей оккупированной Луганщины и их родственников.
Так, пользователь Наталия Тропешко из Луганска написала, что помощь не только растянули на 3 месяца по 500 рублей, но и превратили в настоящее испытание попытку получить прибавку. Сложная социально-экономическая обстановка в регионе вынуждает стариков с раннего утра занимать очередь, превращая процедуру в настоящий ад. Девушка жалуется, что власти "ЛНР" не в состоянии качественно организовать работу и "ничего нормально сделать не могут". При этом пользователи пишут, что гуманитарная помощь для детей на Донбассе находится в остром дефиците и для ее получения скапливаются живые очереди до 1000 человек.
Источник "Диалог.UA"
Теги: Донбасс, помощь, ЛНР, старики
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