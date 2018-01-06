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”Фэсы” сели на все руководящие должности”, - в ИС рассказали, что изменилось в “ЛНР” после свержения Плотницкого

06.01.2018 07:55
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”Фэсы” сели на все руководящие должности”, - в ИС рассказали, что изменилось в “ЛНР” после свержения Плотницкого

Свержение одиозного Игоря Плотницкого с поста главаря “ЛНР” нарушило баланс сил в “республике”. Об этом сообщила группа “Информационное Сопротивление”, передает "Диалог.UA".

В ИС отметили, что при Плотницком российские ГРУшники и ФСБшники совместно курировали марионеточную “республику”, что, естественно, неоднократно выливалось в стычки в связи с конфликтом интересов. Результатом одной из них стало и свержения главаря "ЛНР". После его бегства в Москву баланс сил сместился резко в сторону ФСБ. Те сели на все руководящие должности в “армейских подразделениях” “ЛНР”, которые ранее занимали ГРУшники.

Что касается рядовых террористов, то среди них, уверяют в ИС, царит упадок боевого духа. Они все осознают, что “Новороссия” оказалась “пшиком”, а их банально используют.



Теги: Донбасс, Москва, конфликт, ФСБ, ГРУ, ЛНР, Новороссия, Плотницкий, террористы
 
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