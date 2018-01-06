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Горе от ума! Луганский дневник
Есть что-то незаметное и почти неуловимое, на что могут не обратить внимания те, кто приехал в Луганск всего на пару дней. Но этот осадок долго будет цеплять – что-то поменялось, кроме явных внешних, перемен в городе-«столице».
Поменялись и продолжают меняться ценности молодёжи, которая всегда была маркером инноваций в обществе. Это что-то почти незаметное, но что очень хорошо отследить, не уезжая никуда за пределы Луганска все три года.
Молодёжь стала практичнее. И мотивы этого прагматизма очевидны – нужно выживать, заботиться о себе, искать средства к существованию. Раньше, в советские времена, шли учиться, чтобы поменять жизнь и чего-то добиться. Сейчас – следуя общей моде и доступности высшего образования.
Высшее образование стало атрибутом времени – оно также доступно, как и обучение в школе. И трудно сказать, кто больше сейчас заинтересован в этой учёбе: те, кто пришёл учиться или те, кто продолжает учить.
Абитуриент, поступая в вуз, не скрывает, что у него есть работа, которую он не планирует оставлять, потому что работа кормит его. И это его условие вузу и кафедре – или принимайте меня с моими условиями и условностями, или увольте меня от такой учёбы. Формально никто не скажет, что можно учиться на дневном и работать, но все создадут ему такие условия учёбы, чтобы не потерять своего студента, который хотя бы так, но решил овладевать знаниями (или, скорее, просто получить диплом о высшем образовании). То ли это общий прагматизм, то ли изменение ценностей жизни, то ли всё вместе.
Моя знакомая решила сразу и наповал убить двух зайцев, поступив на две специальности сразу - на дневное - на экономическую специальность, и заочно - на психолога. Обе выбранные специальности для Луганска максимально престижны.
Трудно сказать, какой ещё микс гуманитарной и точной специальностей мог быть бы для женщины таким удачным. Жить бы и наслаждаться жизнью – яркая пора студенчества, нагрузки, учёба сразу на двух факультетах, сессии, в два раза больше заданий. Но всё оказалось не так просто. Барышня пошла сразу же работать. Ей даже повезло найти сразу работу – без опыта, без образования. И работа на полный день шесть дней в неделю.
Правда, возникает закономерный вопрос: как? Явно же здесь есть дилемма: или учёба, или работа. Всё вместе никак не ложится в ровный ряд. Но всё сложилось – и стипендия за учёбу на дневном отделении, и работа полный день, и заочное отделение.
На мой взгляд, это как обкрадывать себя своими же руками. Это потерянные годы, которые перечёркнуты работой. И я, хорошо зная историю её семьи, могу сказать, что она пошла работать только по своему желанию, но никак не от необходимости. Скорее даже наперекор, чтобы доказать, что всё прекрасно сможет.
И вы думаете, речь идёт о какой-то перспективной работе? Нет. Она обналичивает украинские пенсии в местном коммерческом центре, пополняет телефоны и меняет валюту. Помещение бывшего банка, который вышел из Луганска летом 2014. Чисто, светло и тепло. Девушки в зелёных шейных платочках, на каблуках и при полном марафете. Пенсионеры знают их по именам, несут им яблочко и конфетку, благодарят в пояс, что те через систему электронного банкинга смогли снять с их карточек деньги под 3% - 5% комиссии от суммы.
В вузе моя знакомая бывает мельком и пробегом – если удаётся вырваться на часок с работы. Вы думаете, проучившись так год, она вернётся в вуз? Никогда. Вкусив свои первые деньги, потраченные на косметику и одежду, она никогда уже не сядет за парту, если всё решается иначе – легко, быстро, без стрессов. Она прекрасно видит, что таких как она в группе 70% - это те призраки, кто работает в Москве, сидит в окопах, нянчит дома детей или просто не имеет желание ходить на занятия. Главное построить чёткий алгоритм учёбы – знать, у кого брать задания, и к какому сроку их сдавать. Или иначе, найти того, кто выучит тебя за свой процент комиссии. Это почти как с теми украинскими пенсиями стариков.
Очень многие нынешние студенты учатся вопреки, а не благодаря – не имея на это времени, физической близости с вузом и вообще всякой мотивации учится. И всё, будто бы понятно – такое сейчас время – но это общее отношение к учёбе снижает уровень знаний, ценность дипломов о высшем образовании. Студенты не скрывают: «Нам ничего не задают» и «Для учёбы мне не нужен компьютер, я всё нахожу в интернете с телефона». То есть выполнять какие-то задания большинству из них просто не нужно.
Есть и другой аспект. Многие находят работу по специальности уже на первом курсе. И возникает закономерный вопрос, зачем сидеть на парах, если я и так уже работаю тем, кем по логике вещей я смогу работать только через пять лет? Зачем ждать чего-то, если я уже имею это сейчас? Сам диплом в этом случае скорее формальность. Нужен, но не первой необходимости.
Но в этом случае есть хотя бы какая-то связь работы и будущего диплома, чаще этого не бывает. Абитуриент выбирает яркую специальность из расчёта «А почему бы и нет?» и до конца обучения не задаётся вопросом, где он найдёт работу по выбранной специальности. Многие вообще не задумываются, как будет дальше. Кто-то совершенно спокойно сказал мне: «Россия всё равно признаёт наши дипломы, так о чём переживать?». Интересно, если такой специалист, например, врач, поедет потом работать в Россию...
Хотя вместе с этим есть ещё один парадокс. Сами преподаватели в большинстве случаев отправляют своих детей учиться в Украину – за понятными дипломами, за будущим, за перспективами. Изыскивают средства, не афишируя особенно этой двойственности: они учат здесь, а их дети учатся там. Между собой говорят предельно просто: «Зачем моему ребёнку местный диплом? Куда он дальше с ним?» или «Мы учёбы здесь даже не рассматривали». Я знаю случай, когда для этой цепочки школа - украинский вуз отец девочки даже купил ей украинский аттестат о полном среднем образовании, давая возможность получить качественное образование за пределами «республики».
Но самым большим удивлением для меня было, когда я узнала о местном «военном», который учился на местного врача. Как? Самое простое, что приходит в голову после таких новостей, не попасть бы к такому «специалисту».
Ольга Кучер, Луганск, для "ОстроВа"
Теги: Донбасс, Луганск, дневник, горе
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