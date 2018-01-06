"Путин, спаси!": "вставшая с колен" "ЛНР" признала, что без поддержки Кремля "республика" просто не выдержит - подробности

06.01.2018 15:35

Террористы "ЛНР" уже открыто понимают, что социальное-экономическое положение "молодой республики" настолько ужасное, что они не в силах справляться с проблемами самостоятельно и вынуждены в который раз умолять Кремль о помощи, четвертый год подряд после оккупации Донбасса содержащий фейковые "государства".

Несмотря на предупреждения Москвы о том, что Россия в 2018 году уже не будет как раньше помогать "братскому" Донбассу, "руководство" луганских сепаратистов решило написать открытое письмо российским кураторам о выделении боевикам на 2018 год гуманитарной помощи, передает "Диалог.UA".

Как пишет в Facebook нардеп Дмитрий Тымчук, в оккупированном Луганске была создана "межведомственная комиссия" под руководством "Совета министров "ЛНР", которой поручено составление списка нужного оборудования и материалов для сферы ЖКХ, медицины.

"Вставшие с колен" без помощи "хунты" террористы просят в том числе и о помощи медикаментами, большинство из которых оккупанты как всегда отправят на полки аптек, откуда они будут реализовываться по ценам в три-четыре раза дороже тех аналогов, что продаются в той же РФ и на территории подконтрольной Украине.

"В связи со сложной гуманитарной и финансовой ситуацией, сложившейся в "ЛНР", и отсутствием возможностей самостоятельно обеспечить потребности коммунальных служб и медицинских учреждений, "руководство" "ЛНР" приняло решение обратиться в АП РФ с просьбой предоставлении целевой гуманитарной помощи на 2018 год", - сказано в сообщении.