Украина передала "ЛНР" тела погибших боевиков

06.01.2018 16:15

В субботу, 6 января, украинская сторона передала на временно оккупированную территорию Донбасса останки тел погибших членов незаконных вооруженных формирований. Они были найдены в сентябре 2017 года в районе города Счастье Луганской области. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

Сообщается, что передача тел погибших боевиков была проведена в рамках проекта ВСУ "Эвакуация 200". Процедура передачи проходила после проведения необходимых следственных действий и ДНК экспертизы погибших, с помощью которой удалось установить их личности.

В штабе АТО не уточнили количество переданных в "ЛНР" тел погибших, а также не назвали их имена.