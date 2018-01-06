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Архив - Луганская область

Украина передала "ЛНР" тела погибших боевиков

06.01.2018 16:15
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Украина передала "ЛНР" тела погибших боевиков

В субботу, 6 января, украинская сторона передала на временно оккупированную территорию Донбасса останки тел погибших членов незаконных вооруженных формирований. Они были найдены в сентябре 2017 года в районе города Счастье Луганской области. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

Сообщается, что передача тел погибших боевиков была проведена в рамках проекта ВСУ "Эвакуация 200". Процедура передачи проходила после проведения необходимых следственных действий и ДНК экспертизы погибших, с помощью которой удалось установить их личности.

В штабе АТО не уточнили количество переданных в "ЛНР" тел погибших, а также не назвали их имена.



Теги: Донбасс, Луганская область, погибли, ЛНР, АТО, боевики, ВСУ
 
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