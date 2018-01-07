Более 30 взрывоопасных предметов изъяли на Луганщине накануне Рождества

07.01.2018 09:14

За прошедшие сутки, 6 января, пиротехническими расчетами ГСЧС Украины было проверено 0,9 га территории подконтрольной части Луганщины.



В результате осмотра местности в Новоайдарском, Попаснянском районах, а также в г. Станица Луганская и пгт Мирная Долина, обнаружено и изъято 31 единица взрывоопасных предметов, а именно: 5 артиллерийских снарядов, 1 минометная мина, 1 ручная граната, 24 единицы других взрывоопасных предметов.