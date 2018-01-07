Дети Луганщины на Рождество знакомились со спецназовцами и взрывотехниками

07.01.2018 17:42

Акция под названием "Рождество с полицейскими" состоялась на главной площади Северодонецка (подконтрольная часть Луганщины). Полицейские устроили детям настоящий праздник с играми, музыкой, сладостями и массой сюрпризов.



Каждый желающий мог на несколько минут стать регулятором дорожного движения, проехаться на служебных автомобилях, подать звуковые сигналы, а также через громкоговоритель поздравить всех с праздником.



Полицейские спецназовцы показали бронированную машину, которая используется во время спецопераций, продемонстрировали средства индивидуальной защиты, оптические приборы и беспилотный летательный аппарат.



"Все дети играют в компьютерные игры, они видели тепловизоры, дальномеры и бинокли, поэтому именно эти приборы вызвали у них наибольший интерес и восхищение", - рассказал боец батальона полиции особого назначения ГУНП в Луганской области с позывным "Хам".



Также дети имела возможность пообщаться с кинологами и их четырехлапыми помощниками, со взрывотехниками ГУНП, которые показали макеты снарядов и взрывчатки и рассказали об опасности, которую несут каждый из них.



"Демонстрируя смертоносные предметы и рассказывая о них, мы хотим уберечь подрастающее поколение от опасности травмирования и гибели при неосторожном обращении с опасными находками", - рассказал начальник отдела ювенальной превенции УПД ГУНП в Луганской области полковник полиции Дмитрий Кашута.



Подобные мероприятия полицейские Луганщины планируют проводить и в дальнейшем, сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.