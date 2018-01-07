Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Дети Луганщины на Рождество знакомились со спецназовцами и взрывотехниками

07.01.2018 17:42
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Дети Луганщины на Рождество знакомились со спецназовцами и взрывотехниками

Акция под названием "Рождество с полицейскими" состоялась на главной площади Северодонецка (подконтрольная часть Луганщины). Полицейские устроили детям настоящий праздник с играми, музыкой, сладостями и массой сюрпризов.

Каждый желающий мог на несколько минут стать регулятором дорожного движения, проехаться на служебных автомобилях, подать звуковые сигналы, а также через громкоговоритель поздравить всех с праздником.

Полицейские спецназовцы показали бронированную машину, которая используется во время спецопераций, продемонстрировали средства индивидуальной защиты, оптические приборы и беспилотный летательный аппарат.

"Все дети играют в компьютерные игры, они видели тепловизоры, дальномеры и бинокли, поэтому именно эти приборы вызвали у них наибольший интерес и восхищение", - рассказал боец батальона полиции особого назначения ГУНП в Луганской области с позывным "Хам".

Также дети имела возможность пообщаться с кинологами и их четырехлапыми помощниками, со взрывотехниками ГУНП, которые показали макеты снарядов и взрывчатки и рассказали об опасности, которую несут каждый из них.

"Демонстрируя смертоносные предметы и рассказывая о них, мы хотим уберечь подрастающее поколение от опасности травмирования и гибели при неосторожном обращении с опасными находками", - рассказал начальник отдела ювенальной превенции УПД ГУНП в Луганской области полковник полиции Дмитрий Кашута.

Подобные мероприятия полицейские Луганщины планируют проводить и в дальнейшем, сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.



Теги: Донбасс, дети, полиция, Луганская область
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх