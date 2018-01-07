Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Луганщину в Сочельник обстреляли дважды

07.01.2018 08:11
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Луганщину в Сочельник обстреляли дважды

За прошедшие сутки, 6 января, когда православные христиане восточного обряда отмечали Сочельник, объединены российско-террористические бандформирования дважды нарушили "режим тишины" вдоль линии разграничения на Луганщине.

В частности, в направлении села Троицкое Попаснянского района применялись 120-мм минометы.

По укреплением сил АТО вблизи пгт Станица Луганская открывался огонь из стрелкового оружия.

Информации о потерях и разрушениях не поступало, сообщет Луганская ОГА.



Теги: Донбасс, Луганская область, АТО, миномет, обстрелы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх