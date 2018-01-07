Луганщину в Сочельник обстреляли дважды

07.01.2018 08:11

За прошедшие сутки, 6 января, когда православные христиане восточного обряда отмечали Сочельник, объединены российско-террористические бандформирования дважды нарушили "режим тишины" вдоль линии разграничения на Луганщине.



В частности, в направлении села Троицкое Попаснянского района применялись 120-мм минометы.



По укреплением сил АТО вблизи пгт Станица Луганская открывался огонь из стрелкового оружия.



Информации о потерях и разрушениях не поступало, сообщет Луганская ОГА.