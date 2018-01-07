- "Скрепы" пали: студенческая вечеринка в "ЛНР" обнажила всю "духовность"10:27
- Названы последние опасности в зоне АТО: угроза с воздуха, снайперский огонь и активизация ДРГ09:28
- Более 30 взрывоопасных предметов изъяли на Луганщине накануне Рождества09:14
- Боевики ОРДЛО используют мирных жителей как "живой щит"09:00
- В Рубежном вспыхнуло авто08:44
- Стало известно, как накануне Рождества штурмовали линию разграничения08:38
- Луганщину в Сочельник обстреляли дважды08:11
- В Краснодоне нашли труп на месте пожара07:49
- Боевики ОРДЛО боятся отрезания "кишки"07:25
- Украинская сторона СЦКК отреагировала на новый "приказ" представителей ОРДЛО07:10
"Скрепы" пали: студенческая вечеринка в "ЛНР" обнажила всю "духовность"
В Сети появились шокирующее видео из студенческой вечеринки, организованной оккупационными властями Луганщины.
В то время, как в пророссийской группировки "ЛНР" часто и много говорят о духовности, моральных ценностях и прочих "скрепах", вечеринка в одном из клубом оккупированного Луганска показала, за что борются адепты "русского мира".
На "мероприятии", организованном председатель молодежной общественной организации (МОО) "Молодежь за мир" Анастасией Воропаевоей (она и ее сторонники недавно добились запрета показа в Луганске фильма "Матильда", якобы идущего вразрез с их "духовными ценностями") для студентов “Института культуры и искусств Луганского университета имени Тараса Шевченко” состоялся пикантный конкурс.
Ведущий заставил раздеться до гола двух студентов - девушку и парня.
Молодой человек, войдя в раж, обнажился полностью. Девушка же трусы снять постеснялась.
Отмечается, что после этого зажигательного конкурса ведущий Евгений Мураев был приглашен работать на пропагандистский “государственный телеканал” “республики”.
Как отмечает "Диалог.UA", подобный конкурс является красноречивым свидетельством “духовности” псевдореспублики. Из этических соображений мы не даем ссылку на видео, которое было залито на канал YouTube 4 января 2018 года.
Теги: Донбасс, Луганск, студенты, ЛНР, обнажение, "скрепы"
- В оккупированном Луганске студентов согнали на митинг под офис ОБСЕ
- Корнет: Украинский спецназ готовился зайти в Луганск после отстранения руководства МВД ЛНР
- Под Луганском нашли останки двух украинских военных, - ОБСЕ
- В сети высмеяли студентов "ЛНР" целовавших "священный" коленвал
- Главная елка «ЛНР»: Луганск готовится к Новому году
- Некому "защищать" - в "ЛДНР" в армию насильственно призывают студентов техникумов и вузов
- Важлива перемога: на Донбасі здобули компенсацію за зруйноване обстрілами житло10:46
- "Скрепы" пали: студенческая вечеринка в "ЛНР" обнажила всю "духовность"10:27
- В Донецкой области стало больше взрывов10:05
- Донбасс: как по-фронтовому отмечают Рождество09:40
- Названы последние опасности в зоне АТО: угроза с воздуха, снайперский огонь и активизация ДРГ09:28
- Более 30 взрывоопасных предметов изъяли на Луганщине накануне Рождества09:14
- Боевики ОРДЛО используют мирных жителей как "живой щит"09:00
- Сводка с КПВВ у линии разграничения: сегодня легче всего проехать через "Гнутово"08:54
- В Рубежном вспыхнуло авто08:44
- Стало известно, как накануне Рождества штурмовали линию разграничения08:38
- Важлива перемога: на Донбасі здобули компенсацію за зруйноване обстрілами житло10:46
- "Скрепы" пали: студенческая вечеринка в "ЛНР" обнажила всю "духовность"10:27
- В Донецкой области стало больше взрывов10:05
- Донбасс: как по-фронтовому отмечают Рождество09:40
- Названы последние опасности в зоне АТО: угроза с воздуха, снайперский огонь и активизация ДРГ09:28
- Погодные чудеса на Рождество – Украина удивлена09:22
- Более 30 взрывоопасных предметов изъяли на Луганщине накануне Рождества09:14
- Боевики ОРДЛО используют мирных жителей как "живой щит"09:00
- Сводка с КПВВ у линии разграничения: сегодня легче всего проехать через "Гнутово"08:54
- В Рубежном вспыхнуло авто08:44
- Рождество 2018: украинский священник сделал важное замечание. ВИДЕО21:50
- Украину атакует опасный вирус: как спастись от болезни17:16
- Священник назвал несколько вещей, которые нужно помнить на Рождество16:33
- Пять главных принципов правильного питания15:14
- Рождество — время волшебства. Что можно и нельзя делать 6-7 января10:20
- Рождество-2018: традиции, обычаи и обязательные атрибуты праздника09:19
- Развенчаны самые распространенные мифы о кофе18:30
- Медики рассказали, когда лимон может быть опасен для здоровья13:58
- Во Франции бушует эпидемия гриппа, умерли десятки людей12:02
- Как укрепить иммунитет ребенка зимой: советы педиатров08:04
- Рождество — время волшебства. Что можно и нельзя делать 6-7 января
- Предсказавший Майдан экстрасенс рассказал, что ждет Украину в 2018 году
- Через два месяца: в России заявили об окончании войны на Донбассе
- В новогоднюю ночь жена Захарченко отравила более 40 боевиков
- Россияне возглавили армию ДНР: переброшена новейшая техника
- Европа закрыла дверь перед Украиной: стало известно о большой услуге
- "Это Украина!" Наблюдатель ОБСЕ публично оконфузилась с "ЛНР" и "ДНР"
- ВМС Украины со стрельбой задержали российский корабль
- Марчук назвал сроки окончания конфликта на Донбассе
- Снайперская дуэль в зоне АТО: четкий выстрел – и на одного "ихтамнета" на Донбассе стало меньше