"Скрепы" пали: студенческая вечеринка в "ЛНР" обнажила всю "духовность"

07.01.2018 10:27

В Сети появились шокирующее видео из студенческой вечеринки, организованной оккупационными властями Луганщины.



В то время, как в пророссийской группировки "ЛНР" часто и много говорят о духовности, моральных ценностях и прочих "скрепах", вечеринка в одном из клубом оккупированного Луганска показала, за что борются адепты "русского мира".



На "мероприятии", организованном председатель молодежной общественной организации (МОО) "Молодежь за мир" Анастасией Воропаевоей (она и ее сторонники недавно добились запрета показа в Луганске фильма "Матильда", якобы идущего вразрез с их "духовными ценностями") для студентов “Института культуры и искусств Луганского университета имени Тараса Шевченко” состоялся пикантный конкурс.



Ведущий заставил раздеться до гола двух студентов - девушку и парня.



Молодой человек, войдя в раж, обнажился полностью. Девушка же трусы снять постеснялась.



Отмечается, что после этого зажигательного конкурса ведущий Евгений Мураев был приглашен работать на пропагандистский “государственный телеканал” “республики”.



Как отмечает "Диалог.UA", подобный конкурс является красноречивым свидетельством “духовности” псевдореспублики. Из этических соображений мы не даем ссылку на видео, которое было залито на канал YouTube 4 января 2018 года.