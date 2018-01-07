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Архив - Луганская область

СММ ОБСЕ зафиксировала стрельбу на Луганщине

07.01.2018 11:17
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СММ ОБСЕ зафиксировала стрельбу на Луганщине

В Луганской области стало больше нарушений режима прекращения огня.

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 6 января), если в предыдущий отчетный период не было зафиксировано ни одного нарушения перемирия, то в этот раз – стреляли. В частности, со своей позиции в подконтрольном "ЛНР" пгт Калиново (60 км к западу от Луганска) наблюдатели слышали 10 выстрелов из стрелкового оружия в 2-4 км к западу.



Теги: Донбасс, Луганская область, обстрелы, СММ ОБСЕ
 
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