СММ ОБСЕ зафиксировала стрельбу на Луганщине

07.01.2018 11:17

В Луганской области стало больше нарушений режима прекращения огня.



Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 6 января), если в предыдущий отчетный период не было зафиксировано ни одного нарушения перемирия, то в этот раз – стреляли. В частности, со своей позиции в подконтрольном "ЛНР" пгт Калиново (60 км к западу от Луганска) наблюдатели слышали 10 выстрелов из стрелкового оружия в 2-4 км к западу.