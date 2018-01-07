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Соцсети разоблачили визит нового главаря "ЛНР" на "передовую"
В социальных сетях высмеивают визит нового главаря боевиков пророссийской группировки "ЛНР" Леонида Пасечника якобы на передовую. По мнению пользователей соцсетей, появившиеся видео является постановкой местных пропагандистов.
Сюжет о "вояже" Пасечника в район линии разграничения был опубликованы одним из информационных каналов оккупантов. Пользователи соцсетей отметили, что, по всей видимости, опубликованные кадры являются лишь имитацией "инспекции". Предположительно, пропагандистский сюжет был снят на второй - безопасной - линии обороны, передает "Диалог.UA".
В соцсетях обратили внимание на гражданскую одежду Пасечника, а также на то, что для переднего края слишком свободно передивагаются все, кто попал в кадр. Предположительно, видео было снято на одном из полигонов.
Напомним, что вечером 24 ноября сайты пророссийской группировки "ЛНР" распространили заявление "министра МГБ" Леонида Пасечника о том, что он стал "и.о. главы республики" вместо Игоря Плотницкого, который сбежал в РФ. Последний сложил с себя полномочия "по состоянию здоровья".
25 ноября фейковые "депутаты" т.н. "народного совета" пророссийской группировки "ЛНР" на скорую руку поменяли "конституцию" псевдореспублики ради передачи власти Пасечнику, который в свое время получил медаль от Ющенко, служил в СБУ и был давно завербован ФСБ.
Сам Пасечник заявил, что считает основной задачей "властей" псевдореспублики реализацию Минских соглашений.
Главари "ДНР" - Захарченко и Пушилин - уже прокомментировали отставку Плотницкого.
Новый главарь "ЛНР" пообещал, что "охоты на ведьм однозначно не будет".
А еще Пасечник проговорился и "спалил всю контору".
Теги: Донбасс, ЛНР, соцсети, оккупанты, ОРЛО, Пасечник
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