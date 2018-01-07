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Архив - Луганская область

В Краснодоне нашли труп на месте пожара

07.01.2018 07:49
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В Краснодоне нашли труп на месте пожара

В пгт Краснодон (после декоммунизации – Теплое), что в оккупированной части Луганщины, произошло огненное ЧП со смертельным исходом.

В результате короткого замыкания электропроводки в жилом доме по ул. Чапаева произошел пожар. На месте происшествия "спасатели" ОРЛО обнаружили труп 79-летней женщины.



Теги: Донбасс, Краснодон, пожар, ЛНР, ОРЛО
 
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