В Краснодоне нашли труп на месте пожара

07.01.2018 07:49

В пгт Краснодон (после декоммунизации – Теплое), что в оккупированной части Луганщины, произошло огненное ЧП со смертельным исходом.



В результате короткого замыкания электропроводки в жилом доме по ул. Чапаева произошел пожар. На месте происшествия "спасатели" ОРЛО обнаружили труп 79-летней женщины.