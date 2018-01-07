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В "ЛНР" сотрудничают с гуманитарными организациями Германии
Согласно оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", отдельные общественные структуры "ЛНР" активно сотрудничают с гуманитарными организациями Германии.
"Так, ОО "Бумеранг добра" (Луганск) регулярно получает от альянса "Будущее Донбасса" (Тюрингия, Германия) гуманитарный груз (специализированное медицинское оборудование, продукты питания и др.). Учредителями и активистами альянса "Будущее Донбасса" является Раиса и Бернд Штейник (проживают в г. Гроссхайде, Германия), среди активных деятелей альянса отмечаются члены партии "Альтернатива для Германии". Они тесно сотрудничают с информационным порталом фонда "Русский Мир", на котором Р. Штейник неоднократно излагала обращения к жителям Германии и РФ с обвинениями власти Украины в "блокаде" Донбасса, "геноциде" против его населения, с одновременным выражением "благодарности "РФ за гуманитарную и иную помощь. Также члены немецкого альянса регулярно посещают оккупированный Луганск", - отмечают представители ИС.
Теги: Германия, оккупация, сотрудничество, ЛНР, ОРЛО
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