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Архив - Луганская область

В районе Станицы Луганской представители СММ ОБСЕ увидели похоронный мешок

07.01.2018 13:40
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В районе Станицы Луганской представители СММ ОБСЕ увидели похоронный мешок

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 6 января), наблюдатели стали свидетелями передачи украинской стороной тела погибшего боевика "ЛНР" на неподконтрольные территории.

Находясь возле правительственного блокпоста, севернее участка разведения в районе Станицы Луганской, наблюдатели видели, как военнослужащие ВСУ и сотрудники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям перевозили на тележке черный пластиковый похоронный мешок в направлении моста в Станице Луганской.

Позже офицер Вооруженных сил Украины при Совместном центре контроля и координации (СЦКК) сообщил СММ, что тело погибшего члена "ЛНР" было передано в подконтрольные оккупантам районы Луганщины.



Теги: Донбасс, тело, ЛНР, Станица Луганская, СММ ОБСЕ
 
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