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В Рубежном вспыхнуло авто
07.01.2018 08:44
6 января, в 19:46, в службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании автомобиля по адресу: г. Рубежное (подконтрольная часть Луганщины), ул. Освободителей, район городского парка.
По прибытию к месту вызова, спасатели установили, что горит автомобиль ВАЗ 2106. Пожар, который значительно повредил салон транспортного средства, был локализован в 19:52, ликвидирован - в 19:56.
Наиболее вероятная причина пожара - занесение постороннего источника возгорания. Погибших и травмированных обнаружено не было, сообщает сайт спасателей Луганской области.
Теги: Донбасс, пожар, спасатели, Луганская область
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