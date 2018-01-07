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Архив - Луганская область

Жители оккупированной Луганщины прозрели

07.01.2018 18:05
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Жители оккупированной Луганщины прозрели

Освобожденный в конце декабря из плена боевиков НВФ ОРЛО ультрас луганского футбольного клуба "Заря" Влад Овчаренко рассказал, что на оккупированной части Луганщины теперь с ностальгией вспоминают о той жизни, которая была при Украине.

Как передает "Диалог.UA" со ссылкой на слова Овчаренко, местное население признается, что заблуждалось, принимая идеи "русского мира". Никто даже в страшном сне не мог представить, чем этов всё обернется.

"Сейчас люди там начинают понимать, что "ЛНР" ничего хорошего им не дала. Насколько я знаю, местные жители сейчас говорят, что при Украине им было лучше, а "молодая республика" оказалась фикцией", – рассказал Овчаренко.

В соцсетях жители ОРЛО жалуются на сокращение рабочих мест, мизерные зарплаты. Молодежь выезжает на учебу и заработки либо в свободную Украину, либо в РФ. Возвращаться в "молодую республику" никто не собирается.



Теги: Донбасс, Луганская область, ЛНР, ОРЛО
 
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