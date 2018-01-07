- С донбасского фронта пришли замечательные новости18:08
- Жители оккупированной Луганщины прозрели18:05
- Дети Луганщины на Рождество знакомились со спецназовцами и взрывотехниками17:42
- В "ЛНР" сотрудничают с гуманитарными организациями Германии15:31
- Ярош пообещал освободить Крым, Донбасс и Кубань15:12
- Донбасс: СММ ОБСЕ посчитала, сколько авто и пешеходов пересекают попранную границу14:57
- Всё, что нужно знать о программе "Доступное жилье": максимальная информация с полезными ссылками14:40
- В районе Станицы Луганской представители СММ ОБСЕ увидели похоронный мешок13:40
- У Станицы Луганской ранили украинского военнослужащего12:21
- Опубликована карта обстрелов в зоне АТО в преддверии Рождества12:13
Жители оккупированной Луганщины прозрели
Освобожденный в конце декабря из плена боевиков НВФ ОРЛО ультрас луганского футбольного клуба "Заря" Влад Овчаренко рассказал, что на оккупированной части Луганщины теперь с ностальгией вспоминают о той жизни, которая была при Украине.
Как передает "Диалог.UA" со ссылкой на слова Овчаренко, местное население признается, что заблуждалось, принимая идеи "русского мира". Никто даже в страшном сне не мог представить, чем этов всё обернется.
"Сейчас люди там начинают понимать, что "ЛНР" ничего хорошего им не дала. Насколько я знаю, местные жители сейчас говорят, что при Украине им было лучше, а "молодая республика" оказалась фикцией", – рассказал Овчаренко.
В соцсетях жители ОРЛО жалуются на сокращение рабочих мест, мизерные зарплаты. Молодежь выезжает на учебу и заработки либо в свободную Украину, либо в РФ. Возвращаться в "молодую республику" никто не собирается.
Теги: Донбасс, Луганская область, ЛНР, ОРЛО
- Под Луганском нашли останки двух украинских военных, - ОБСЕ
- На Закарпатье задержали двуликого боевика ЛНР
- "Качество" боевиков в ЛНР упало, так что конвейер по производству "груза 200" работает вовсю
- Вожак "ЛНР": "Скоро мы научимся летать. У нас есть самолеты" (ВИДЕО)
- В Луганске поймали бомжа и сделали его "украинским диверсантом"
- Расстреляли Мозгового - командира бригады "Призрак"
- С донбасского фронта пришли замечательные новости18:08
- Жители оккупированной Луганщины прозрели18:05
- Дети Луганщины на Рождество знакомились со спецназовцами и взрывотехниками17:42
- Авдеевку серьезно "отработали"17:12
- Украинский воин у Горловки: Против нас воюют наемники, они приехали из России16:54
- В Донецке знают, кто на самом деле в них стреляет16:17
- В "ЛНР" сотрудничают с гуманитарными организациями Германии15:31
- Ярош пообещал освободить Крым, Донбасс и Кубань15:12
- Донбасс: СММ ОБСЕ посчитала, сколько авто и пешеходов пересекают попранную границу14:57
- Всё, что нужно знать о программе "Доступное жилье": максимальная информация с полезными ссылками14:40
- С донбасского фронта пришли замечательные новости18:08
- Жители оккупированной Луганщины прозрели18:05
- Дети Луганщины на Рождество знакомились со спецназовцами и взрывотехниками17:42
- В Москве сделали ледяного Роналду17:30
- Авдеевку серьезно "отработали"17:12
- Украинский воин у Горловки: Против нас воюют наемники, они приехали из России16:54
- В Госдуме РФ хотят "вернуть" половину Украины?16:36
- В Донецке знают, кто на самом деле в них стреляет16:17
- Ночью в Украину придет мороз16:02
- По книге автора "Игры престолов" снимут еще один сериал15:52
- Рождество 2018: украинский священник сделал важное замечание. ВИДЕО21:50
- Украину атакует опасный вирус: как спастись от болезни17:16
- Священник назвал несколько вещей, которые нужно помнить на Рождество16:33
- Пять главных принципов правильного питания15:14
- Рождество — время волшебства. Что можно и нельзя делать 6-7 января10:20
- Рождество-2018: традиции, обычаи и обязательные атрибуты праздника09:19
- Развенчаны самые распространенные мифы о кофе18:30
- Медики рассказали, когда лимон может быть опасен для здоровья13:58
- Во Франции бушует эпидемия гриппа, умерли десятки людей12:02
- Как укрепить иммунитет ребенка зимой: советы педиатров08:04
- Рождество — время волшебства. Что можно и нельзя делать 6-7 января
- Предсказавший Майдан экстрасенс рассказал, что ждет Украину в 2018 году
- В новогоднюю ночь жена Захарченко отравила более 40 боевиков
- Через два месяца: в России заявили об окончании войны на Донбассе
- Россияне возглавили армию ДНР: переброшена новейшая техника
- "Скрепы" пали: студенческая вечеринка в "ЛНР" обнажила всю "духовность"
- ВМС Украины со стрельбой задержали российский корабль
- Европа закрыла дверь перед Украиной: стало известно о большой услуге
- "Это Украина!" Наблюдатель ОБСЕ публично оконфузилась с "ЛНР" и "ДНР"
- Марчук назвал сроки окончания конфликта на Донбассе