КПВВ на Луганщине меняет режим работы

09.01.2018 22:03

Со среды, 10 января, контрольный пункт въезда-выезда в Станице Луганской изменит график работы. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Станично-Луганскую районную государственную администрацию.

Отмечается, что ранее КПВВ "Станица-Луганская" работал с 08:00 до 17:00, однако, с 10 января пропуск лиц будет проводиться с 07:00 до 17:00.