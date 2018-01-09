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Архив - Луганская область

КПВВ на Луганщине меняет режим работы

09.01.2018 22:03
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КПВВ на Луганщине меняет режим работы

Со среды, 10 января, контрольный пункт въезда-выезда в Станице Луганской изменит график работы. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Станично-Луганскую районную государственную администрацию.

Отмечается, что ранее КПВВ "Станица-Луганская" работал с 08:00 до 17:00, однако, с 10 января пропуск лиц будет проводиться с 07:00 до 17:00.



Теги: Донбасс, Луганская область, график, пункты пропуска, Станица Луганская, КПВВ, ГПСУ
 
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