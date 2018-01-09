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Архив - Луганская область

Оккупанту намекнули: в Перевальске залили краской мемориальный комплекс боевиков-”интернационалистов” “ЛНР”

09.01.2018 07:45
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Оккупанту намекнули: в Перевальске залили краской мемориальный комплекс боевиков-”интернационалистов” “ЛНР”

В оккупированном российскими гибридными войсками городе Перевальске произошел дерзкий “акт вандализма”. Там неизвестные осквернили аллею “воинской славы” террористов. Об этом ЛНРовцы пожаловались в соцсетях, передает "Диалог.UA" .

Памятники террористам, а также военную технику оккупанта неизвестные залили краской желтого и голубого цветов. Кроме того, они еще и исписали их нецензурными оскорбительными надписями, красноречиво говорящими об отношении местных жителей к боевикам. Не оставили нетронутым ни один из элементов комплекса.

Террористы были не на шутку разъярены из-за инцидента. Поимкой “вандалов” занялись силовики террористической “республики”.



Теги: Донбасс, памятник, вандализм, краска, ЛНР, боевики, террористы
 
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