Оккупанту намекнули: в Перевальске залили краской мемориальный комплекс боевиков-”интернационалистов” “ЛНР”

09.01.2018 07:45

В оккупированном российскими гибридными войсками городе Перевальске произошел дерзкий “акт вандализма”. Там неизвестные осквернили аллею “воинской славы” террористов. Об этом ЛНРовцы пожаловались в соцсетях, передает "Диалог.UA" .

Памятники террористам, а также военную технику оккупанта неизвестные залили краской желтого и голубого цветов. Кроме того, они еще и исписали их нецензурными оскорбительными надписями, красноречиво говорящими об отношении местных жителей к боевикам. Не оставили нетронутым ни один из элементов комплекса.

Террористы были не на шутку разъярены из-за инцидента. Поимкой “вандалов” занялись силовики террористической “республики”.