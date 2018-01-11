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Архив - Луганская область

Изменено расписание нового поезда на Донбассе

11.01.2018 14:27
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Изменено расписание нового поезда на Донбассе

С 10 декабря «Укрзалізниця» запустила новые поезда, связывающие восточные и западные области Украины. В Донецкой области появился рейс «Ивано-Франковск-Константиновка», в Луганской – «Лисичанск-Хмельницкий». Для того, чтоб набрать пассажиров на последний маршрут, в Луганской области отменили движение поезда «Лисичанск-Киев».

Такое расписание не понравилось жителям региона, так как новый поезд прибывал слишком рано в столицу – около 4 часов утра.

Пассажиры требовали отменить рейс «Лисичанск-Хмельницкий», а вернуть прежний. «Укрзалізниця» пошла на уступки – новый маршрут не ликвидировали, а скорректировали график движения.

С 1 февраля 2018 года , как сообщают на официальной странице ведомства в Фейсбуке, поезд №138 «Хмельницкий – Лисичанск» из Киева будет отправляться практически на час позже - в 23:12 (раньше 22:45), и прибывать в Лисичанска - в 13:45 (вместо 12:40).
Из Лисичанска выезжать пассажирский поезд в 16:50 (вместо 13:45) и прибывать в столицу в 06:30 (вместо 4:05).



Теги: Донбасс, Хмельницкий, Лисичанск, поезд, расписание
 
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