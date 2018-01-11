Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

"ЛНР - нищета и разруха" и Путин на букву "Х": жители оккупированной Луганщины разрисовали памятники боевиков матерными надписями

11.01.2018 14:57
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"ЛНР - нищета и разруха" и Путин на букву "Х": жители оккупированной Луганщины разрисовали памятники боевиков матерными надписями

Неизвестные лица оставили нецензурные надписи на "мемориальной аллее" убитых террористов "ЛНР" во временно оккупированном Перевальске в Луганской области.

Журналист Роман Кошмал опубликовал на своей странице в Facebook фотографии испорченных памятников боевиков "ЛНР" с временно оккупированной Луганщины, передает "Диалог.UA". Фотографии разрисованного "мемориала" в Перевальске Луганской области активно набирают популярность в социальной сети. Как видно на кадрах, на установленных ликвидированным боевикам мемориальных досках неизвестные написали нецензурные слова в адрес ликвидированных террористов "ЛНР". Также на привезенном к "мемориальной аллее" танке оставили лозунги "Путин - х**ло" и "ЛНР - нищета, разруха".



Теги: Донбасс, нищета, ЛНР, разруха
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх