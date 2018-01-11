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"ЛНР - нищета и разруха" и Путин на букву "Х": жители оккупированной Луганщины разрисовали памятники боевиков матерными надписями
11.01.2018 14:57
Неизвестные лица оставили нецензурные надписи на "мемориальной аллее" убитых террористов "ЛНР" во временно оккупированном Перевальске в Луганской области.
Журналист Роман Кошмал опубликовал на своей странице в Facebook фотографии испорченных памятников боевиков "ЛНР" с временно оккупированной Луганщины, передает "Диалог.UA". Фотографии разрисованного "мемориала" в Перевальске Луганской области активно набирают популярность в социальной сети. Как видно на кадрах, на установленных ликвидированным боевикам мемориальных досках неизвестные написали нецензурные слова в адрес ликвидированных террористов "ЛНР". Также на привезенном к "мемориальной аллее" танке оставили лозунги "Путин - х**ло" и "ЛНР - нищета, разруха".
Теги: Донбасс, нищета, ЛНР, разруха
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