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"Работали на Украину": террористы "ЛНР" показали кадры с допросом задержанных в Луганске сотрудников международной организации
Точное количество задержанных работников гуманитарной организации неизвестно. Террористы уже распространили в Сети видео с допросами задержанных. В террористическом МГБ "ЛНР" заявили, что все пойманные луганчане подозреваются в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, передает "Диалог.UA". Так, стало известно о том, что задержанными оказались работники гуманитарной организации ACF (Движение против голода, - ред). По словам боевиков, сотрудники данной организации работали в оккупированном Луганске под видом предприятия "Народная взаимопомощь".
Сами задержанные заявили (возможно, под давлением боевиков, - ред.), что занимались махинациями и подтасовывали отчетность, специально "раздувая" информацию о своей деятельности. Террористы во время обысков в офисе организации изъяли договоры, переписки и отчеты о проведении социологических исследований.
По мнению оккупантов, все это якобы прямо указывает на то, что задержанные вели "противоправную деятельность" на территории "ЛНР". Ранее стали известны некоторые детали о бывшей украинской военнослужащей, которая после освобождения из плена боевиков заявила, что останется на территории оккупированного Донецка
Теги: Донбасс, обвинение, ЛНР, террористы
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