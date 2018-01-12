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"Это не Сирия, а Луганская область! И хуже всего, что этот мрак становится обыденностью" – Сеть взорвали кадры с КПП "Станица Луганская"
В Сети опубликованы фотографии с единственного пешеходного КПП в зоне АТО на Луганщине, благодаря которому жители "ЛНР" могут попадать на территорию, контролируемую Киевом. Снимки вызвали большой резонанс и активно распространяются в Интернете. На кадре запечатлены люди, как возвращающиеся со стороны подконтрольной Украине Станицы Луганской в оккупированный Луганск, так и те, кто едет к "хунте", передает "Диалог.UA".
Снимки в ЖЖ разместил блогер под ником pauluskp.
"Сильный фоторепортаж. Каждый день около 10 000 человек пересекают линию фронта через единственный в Луганской области пункт пропуска, по полуразрушенному мосту возле Станицы Луганской", - отметил блогер.
На фото видно, что основная масса людей – это пенсионеры, многим из них физически тяжело передвигаться.
Кроме того никуда не делись и очереди возле Ощадбанка, сюда люди записываются с вечера, а на ночь возле банка остаются нередко дежурные по спискам.
"Перед вами не Алеппо, Северная Африка или Южная Азия. Это КПВВ "Станица Луганская". Такую картину как сегодня, здесь наблюдают ежедневно и, что хуже всего, она уже стала нормой и обыденностью", - пишут в комментариях.
Напомним, что вторые сутки подряд на территории оккупированного Донбасса не работает украинский мобильный оператор Vodafone, из-за чего жители ОРДЛО простаивают в очередях за пакетами местных операторов боевиков.
Теги: Донбасс, Луганская область, Ощадбанк, мобильная связь, АТО, боевики, пункт пропуска, КПВВ
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