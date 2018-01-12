Разлучённые семьи. Луганский дневник

12.01.2018 19:40

Рождество - это то время, когда семьи собираются вместе. Даже те члены семьи, кто живёт далеко от дома, учится или работает… Все спешат в свой или родительский дом, чтобы собраться вместе, почувствовать силу и поддержку семьи, зарядиться её энергией на долгий год, чтобы снова преодолевать препятствия, идти вперёд, противостоять невзгодам, чувствуя за спиной прочный семейный тыл.

Когда ты живёшь в семье, это не так заметно – семья была вместе и утром, и вечером, и вчера, и так будет завтра. Но когда семья оказывается разлучённой границами, километрами, преградами взглядов, тогда такие вот встречи особенно памятные, особенно тёплые и особенно желанные. И это чувство семейного тыла, чувство своего дома, в котором в унисон с тобой дышат родные тебе люди, не купить ни за какие деньги.

Рядом со мной достаточно тех, кто разлучен этой войной. Можно назвать одну общую причину этих разлук – война. Хотя в каждой семье были и есть свои частности. Интересно, что всё, что происходит в этих разделённых войной семьях, делается с единственной общей целью – на благо семьи.

***

Вера и Алёшка. Сейчас у неё уже есть гражданский муж, но всегда, все пятнадцать лет до их разлуки, их было двое – мать и сын. Отец и муж у них был, они тащили его как застрявший в иле якорь – не поднималась рука обрубить тот канат, который мешал им плыть дальше.

Отец спивался вначале рядом с ними, сдерживаемый женой, а после разлуки, помчался к пропасти своего алкогольного безумия семимильными шагами. Когда Вера видела его последний раз, он уже не узнавал её. И в этом семейном кошмаре рядом с пьющим и не работающим отцом она всё время повторяла сыну: «Учись, ты не должен быть таким, как он». И выходило, что не благодаря, а вопреки сын учился на одни пятёрки, танцевал после школы, ходил на все кружки, чтобы меньше бывать дома, а быть ближе к работающей в этой же школе матери.

Она штопала колготы, сдавала в ремонт свои старые туфли, улыбалась всем трудностям. Она твёрдо знала, что и она, и сын смогут. Это был её личный счёт со всеми жизненными обстоятельствами. И когда грянул 2014-й, нужно было решать, куда её Алёшка пойдёт в 10-й класс – рядом с ней здесь или там, где она видела перспективы, конкурентно способные дипломы, будущее. И она нашла интернат в Киеве, где её сына приняли на полный пансион.

Она так и осталась здесь – у неё здесь была работа. Он сможет – она это знала, они прожили вместе 15 лет, и она заложила прочный фундамент самостоятельности своему сыну.

Потом были сумки, деньги, звонки. Она здесь, а он там. Его болезни вдали от матери, её слёзы от того, что она не с ним. Он окончил школу на одни пятёрки, и это была их общая победа с матерью в этой войне. Потом они выбирали вуз. Она видела его врачом, и он не спорил. Снова чужой город – просто город на карте Украины, в котором не было ни одного знакомого. Она выбирала большой город и большой университет, чтобы в вузе была хорошая база, хороший профессорско-преподавательский состав, свои лаборатории.

И, знаете, её Алёшка поступил. На бюджет, без связей, знакомств, денег в конвертах и с Луганской пропиской. И он учится там сам, снова сам, а она здесь, снова передавая ему сумки, покупая гривню за рубли, и только своими звонками и любовью способная поддержать его. Теперь уже ясно, он справится. Они уже справились. Разлучённые, но вместе, двигаясь разными дорогами к общей цели – его будущему.

***

Если представлять семью, в которой жила любовь, то это была семья Антона и Анжелы. Хотя это была не та лубочная картинка красивой семейной пары, которые обычно показывают в сериалах о любви. Поздно поженились, ещё позже у них родилась дочь. Всё типично, неприметно и счастливо. Дом, дача, его родители, её. Уютная семейная идиллия и благополучие.

Дочь росла, радовала успехами, они строили планы. Вместе ездили в отпуск и проводили вместе все праздники и вечера. Как в пресловутом выражении, только смерть и могла разлучить их.

А потом был 2014-й, и так вышло, что Анжела не смогла быть здесь физически. Не потому, что она была за Украину и против «республики» - она не могла быть там, где страшно, где стреляют, где могут убить и покалечить её или дочь. Она перестала спать, у неё начались головные боли…. И они с дочерью уехали – дальние родственники согласились принять их на какое-то время, в их маленькой квартире места было принять только двоих.

Хотя Антон и не планировал уезжать – у него здесь была работа, старая мать, их квартира и дача. Всё это нужно было проведывать, поддерживать, оплачивать. Врозь они уже три с лишним года.

Вначале они не могли вернуться – дочь заканчивала учиться там в школе, потом дочь поступила в колледж, и это тоже преграда – не срывать же ребёнка посреди года. И ещё они там привыкли. Привыкли без него. Привыкли жить звонками и письмами. Привыкли знать, что он здесь, а они там. И это будто бы семья, но видятся они не чаще раза в год – ездить дорого, долго, сложно. А ведь до того лета это была та самая семья, в которой не было ни одного праздника, ни одного семейного вечера врозь, а все планы начинались со слова «мы». Они даже по улице ходили, сплетясь мизинцами.

***

Саша и Наташа всегда были очень практичны. Никаких высоких слов о чувствах, никаких эмоций на людях. Брак по расчёту, и они не скрывали этого друг от друга. Ей было пора замуж, а он был слишком нерешителен, чтобы кого-то искать. Но эта практичность была их общим хобби. Двое детей, свой дом, планы. Ничего лишнего, всё по плану, никаких изысков, всё только по делу.

Летом 2014-го он выехал – ему оставалось всего ничего до выслуги в системе СБУ. Они выехали вместе с ним, но, подумав, вернулись – здесь дом, огород. И они живут врозь от каникул к каникулам, пока он зарабатывает там им будущее. Ездят к отцу, он, по понятным причинам, сюда до пенсии приехать не может. На дни их приезда он снимает им квартиру, а до этого живёт в общежитии - экономит. Копит деньги, передаёт их семье в Луганск. Общие цели, а расстояния только укрепляют чувства. Ещё пара лет, и он вернётся к своей семье с украинской пенсией, а пока дети ходят здесь в школу, поют на линейках гимн «республики», не афишируя сильно, что их отец офицер украинской службы безопасности…

…Рождество – то время, когда семьи собираются вместе. Вспоминают прошлое, строят планы на будущее… Время чаяний, время надежд, время тепла. Пусть все семьи будут вместе. И пусть в каждой семье живёт любовь.

Ольга Кучер, Луганск, для "ОстроВа"