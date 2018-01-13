Боевики ОРЛО вгрызаются в землю

13.01.2018 13:37

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 12 января), оккупанты Луганщины роют новые траншеи.



Так, 9 января в неподконтрольных правительству районах мини-БПЛА СММ зафиксировал 5 БМП-1, предположительно 2 БМП-1, зенитную установку (ЗУ-23-2, 23 мм), установленную на грузовик военного типа, а также новые траншеи, которых не было на изображениях за 17 ноября 2017 года, на дороге Н21 юго-восточнее моста возле г. Счастье (20 км к северу от Луганска). При этом некоторые из них всё еще находились на стадии обустройства.



А 11 января наблюдатели зафиксировали бронетранспортер (неустановленного типа) в Петровском, а также видели, как члены "ЛНР" в форме военного типа рыли траншеи в поле по левую сторону от дороги, ведущей к Попасной.