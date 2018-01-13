Луганщину освободили от трех десятков опасностей

13.01.2018 10:23

За прошедшие сутки, 12 января, пиротехническими расчетами ГСЧС Украины было проверено 7,65 га местности на подконтрольной части Луганщины.



Пиротехники провели проверки в Новоайдарском, Попаснянском районах, г.. Сватово и пгт Станица Луганская. Было обнаружено и изъято 31 единицы взрывоопасных предметов, а именно: 5 артиллерийских снарядов, 1 минометная мина и 25 единиц других взрывоопасных предметов, сообщает ГУ ГСЧС Украны в Луганской области.