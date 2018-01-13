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Луганщину освободили от трех десятков опасностей
13.01.2018 10:23
За прошедшие сутки, 12 января, пиротехническими расчетами ГСЧС Украины было проверено 7,65 га местности на подконтрольной части Луганщины.
Пиротехники провели проверки в Новоайдарском, Попаснянском районах, г.. Сватово и пгт Станица Луганская. Было обнаружено и изъято 31 единицы взрывоопасных предметов, а именно: 5 артиллерийских снарядов, 1 минометная мина и 25 единиц других взрывоопасных предметов, сообщает ГУ ГСЧС Украны в Луганской области.
Теги: Донбасс, Луганская область, взрывоопасные предметы, пиротехники
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