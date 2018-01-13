На Донбассе проводят разминирование, чтобы вывезти вагоны

13.01.2018 12:54

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине следили за разминированием на территории железнодорожного депо в Попасной, что на Луганщине.



Согласно последнему отчету СММ ОБСЕ (опубликован вечером 12 января), представители Миссии содействовали установлению и осуществляла мониторинг соблюдения режима прекращения огня по обе стороны от линии соприкосновения для обеспечения возможности проведения работ по разминированию на территории железнодорожного депо в Попасной. Работники компании "Донецкая железная дорога" намерены вывезти оттуда неиспользуемые железнодорожные вагоны.