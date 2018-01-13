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Архив - Луганская область

На Донбассе проводят разминирование, чтобы вывезти вагоны

13.01.2018 12:54
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На Донбассе проводят разминирование, чтобы вывезти вагоны

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине следили за разминированием на территории железнодорожного депо в Попасной, что на Луганщине.

Согласно последнему отчету СММ ОБСЕ (опубликован вечером 12 января), представители Миссии содействовали установлению и осуществляла мониторинг соблюдения режима прекращения огня по обе стороны от линии соприкосновения для обеспечения возможности проведения работ по разминированию на территории железнодорожного депо в Попасной. Работники компании "Донецкая железная дорога" намерены вывезти оттуда неиспользуемые железнодорожные вагоны.



Теги: Донбасс, железная дорога, разминирование, Попасная, СММ ОБСЕ
 
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