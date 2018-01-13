- Казанский: Опять "фашисты" вынудили Захарченко "пойти на отчаянный шаг"?10:59
- Запрещенные РСЗО "Град" замечены в зоне АТО10:33
- Луганщину освободили от трех десятков опасностей10:23
- Террорист Ходаковский переживает из-за отключения Vodafone-Украина10:07
- Появились новые подробности "мести на Светлодарской дуге"10:00
- После плена: в застенках ОРДЛО всех били и унижали в разной степени09:42
- На Луганщине спасатели обнаружили женщину на полу09:29
- Сквозь линию разграничения сумели пробиться более 35 тысяч человек08:33
- Стало известно, где вчера ранили украинских бойцов08:03
- После отключения "Vodafone-Украина" вопрос мобильной связи с ОРДЛО предлагают обсудить в Минске07:50
На Луганщине спасатели обнаружили женщину на полу
В Службу спасения подконтрольной части Луганской области вчера обратились сотрудники Марковского территориального центра социального обслуживания (предоставление социальных услуг). Они посещают пенсионеров согласно графику, но на этот раз женщина 1950 года рождения, которая живет по переулку Лермонтова, не открыла им дверь.
Спасательное отделение в составе 3-х человек на специальном аварийно-спасательном автомобиле немедленно выехало на помощь. В присутствии социальных работников и участкового инспектора с помощью специнструмента двери открыли.
В квартире обнаружили женщину, лежащую на полу. Она не могла подняться. Вероятно, у нее случился инсульт. Пенсионерке вызвали бригаду "Скорой помощи", сообщает Главное управление ГСЧС Украны в Луганской области.
Теги: Донбасс, женщина, спасатели, Луганская область
- Женщина разбилась, спускаясь из окна по простыне
- Женщина в бессознательном состоянии оказалсь взаперти
- В Донецке газовая труба спасла жизнь женщине, упавшей с восьмого этажа
- Жительница Макеевки упала в двухметровую яму
- На Донеччині під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло загиблої жінки
- Донецкий малыш оказался в ловушке
- Пьяные боевики провоцируют украинских воинов на одной из горячих позиций зоны АТО11:21
- Начали испытывать авдеевский газопровод11:12
- Казанский: Опять "фашисты" вынудили Захарченко "пойти на отчаянный шаг"?10:59
- Запрещенные РСЗО "Град" замечены в зоне АТО10:33
- Луганщину освободили от трех десятков опасностей10:23
- Террорист Ходаковский переживает из-за отключения Vodafone-Украина10:07
- Появились новые подробности "мести на Светлодарской дуге"10:00
- После плена: в застенках ОРДЛО всех били и унижали в разной степени09:42
- На Луганщине спасатели обнаружили женщину на полу09:29
- Корь атаковала Донетчину09:13
- Пьяные боевики провоцируют украинских воинов на одной из горячих позиций зоны АТО11:21
- Начали испытывать авдеевский газопровод11:12
- Казанский: Опять "фашисты" вынудили Захарченко "пойти на отчаянный шаг"?10:59
- Запрещенные РСЗО "Град" замечены в зоне АТО10:33
- Луганщину освободили от трех десятков опасностей10:23
- Террорист Ходаковский переживает из-за отключения Vodafone-Украина10:07
- Появились новые подробности "мести на Светлодарской дуге"10:00
- После плена: в застенках ОРДЛО всех били и унижали в разной степени09:42
- На Луганщине спасатели обнаружили женщину на полу09:29
- Корь атаковала Донетчину09:13
- Как гадать в ночь с 13 на 14 января: самые популярные гадания на Старый Новый год19:19
- В Украине эпидемия: как уберечь ребенка13:15
- Агрессия РФ на Донбассе: военный инструктор пояснил, как Украина может кардинально изменить ситуацию08:37
- Через Харьков на Екатеринослав: направление главного удара Путина17:18
- Названы два способа, как заставить Россию уйти с Донбасса15:32
- Если вы оставляете на ночь телефон возле кровати, то обязательно прочитайте эту информацию!15:14
- Путину просто уже делать нечего: Москва не хочет забирать себе "ЛНР" и "ДНР" из-за острой нехватки денег - российский политолог14:41
- "Жене приснилось, что я погиб": История "Зеленого" - бойца 57 бригады, который 10 января погиб в Песках14:10
- Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика10:56
- Будет настоящий ад, не выживет никто: Стивен Хокинг сделал новый прогноз для человечества и назвал один-единственный способ спасения10:39
- Если вы оставляете на ночь телефон возле кровати, то обязательно прочитайте эту информацию!
- Какая весна ожидает украинцев после аномально теплой зимы
- В "Vodafone-Украина" объяснили, сможет ли мобильный оператор вновь заработать в оккупированных Донецке и Луганске – первые подробности
- "ДНР" обвинила ВСУ в отсутствии связи МТС
- Янукович вернулся в Украину: полиция уже его задержала
- "Ломает еще многих, что-то на кнопочки там нажимают, надеются, ждут", - соцсети об исчезновении связи Vodafone в ОРДЛО
- В «ДНР» и «ЛНР» пропал МТС. У жителей и «власти» имеются версии
- То, что власть уготовила украинцам и врагу не пожелаешь! Ужас только начинается…
- Порошенко в ужасе: СМИ показали правду о том, что на самом деле украинцы думают о нем и о Януковиче. ВИДЕО
- На неподконтрольной территории не могут восстановить связь «Vodafone-Украина»