На Луганщине спасатели обнаружили женщину на полу

13.01.2018 09:29

В Службу спасения подконтрольной части Луганской области вчера обратились сотрудники Марковского территориального центра социального обслуживания (предоставление социальных услуг). Они посещают пенсионеров согласно графику, но на этот раз женщина 1950 года рождения, которая живет по переулку Лермонтова, не открыла им дверь.



Спасательное отделение в составе 3-х человек на специальном аварийно-спасательном автомобиле немедленно выехало на помощь. В присутствии социальных работников и участкового инспектора с помощью специнструмента двери открыли.



В квартире обнаружили женщину, лежащую на полу. Она не могла подняться. Вероятно, у нее случился инсульт. Пенсионерке вызвали бригаду "Скорой помощи", сообщает Главное управление ГСЧС Украны в Луганской области.