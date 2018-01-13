Стало известно, где вчера ранили украинских бойцов

13.01.2018 08:03

За прошедшие сутки, 12 января, российско-террористические бандформирования пять раз нарушали "режим тишины" вдоль линии разграничения на Луганщине.



"Враг усилил обстрелы позиций сил АТО, вследствие чего вчера, 12 января, вблизи населенных пунктов Троицкое и Екатериновка Попаснянского района получили ранения двое украинских военнослужащих", - сообщает Луганская ОГА.



Отмечается, что в направлении сел Троицкое и Екатериновка четыре раза применялись 120-мм минометы, БМП, противотанковые гранатометы, зенитные установки и стрелковое оружие.



По укреплениям ВСУ рядом с пгт Станица Луганская велся обстрел из стрелкового оружия.

Напомним, что за минувшие сутки оккупанты Донбасса 10 раз обстреляли укрепления Вооруженных Сил Украины. В рядах сил АТО есть раненые.



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