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Архив - Луганская область

Стало известно, где вчера ранили украинских бойцов

13.01.2018 08:03
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Стало известно, где вчера ранили украинских бойцов

За прошедшие сутки, 12 января, российско-террористические бандформирования пять раз нарушали "режим тишины" вдоль линии разграничения на Луганщине.

"Враг усилил обстрелы позиций сил АТО, вследствие чего вчера, 12 января, вблизи населенных пунктов Троицкое и Екатериновка Попаснянского района получили ранения двое украинских военнослужащих", - сообщает Луганская ОГА.

Отмечается, что в направлении сел Троицкое и Екатериновка четыре раза применялись 120-мм минометы, БМП, противотанковые гранатометы, зенитные установки и стрелковое оружие.

По укреплениям ВСУ рядом с пгт Станица Луганская велся обстрел из стрелкового оружия.

Напомним, что за минувшие сутки оккупанты Донбасса 10 раз обстреляли укрепления Вооруженных Сил Украины. В рядах сил АТО есть раненые.

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Теги: Донбасс, Луганская область, ранения, АТО, ВСУ, обстрелы
 
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